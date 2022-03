Rischio guerra nucleare, la simulazione di una eventuale bomba atomica su Napoli

Da qualche giorno circola sui social il timore di una eventuale guerra nucleare che, secondo i più pessimisti, sarebbe quantomento da prendere in considerazione come ipotesi. E allora, restando nel campo dell’eventuale, cosa accadrebbe in Italia – e in particolare a Napoli – nel caso in cui scoppiasse una bomba atomica?

Sul web è possibile consultare l’app del sito Nukemap, ovvero un simulatore online di esplosioni nucleari capace di prevedere gli effetti portato dalla detonazione di una testata sulla zona colpita.

Come funziona il simulatore Nukemap

Il simulatore Nukemap è un progetto sviluppato nel 2012 dallo storico della scienza ed esperto di armi nucleari Alex Wellerstein dello Stevens Institute of Technology. L’applicazione consente di selezionare diversi tipi di armi nucleari: da quelle storiche come quella di Hiroshima( di “soli” 15 kilotoni), fino alle contemporanee attualmente presenti nell’arsenale statunitense, russo o nordcoreano e persino le più grandi testate (come la sovietica “Tsar Bomba” la più grande mai testata con una potenza di 100 megatoni).

Per vedere che effetti avrebbe l’esplosione, basta selezionare il tipo di arma e indicare l’area nella mappa e cliccare su “detonate”. Una volta “detonata” il simulatore mostra il raggio interessato dalla “palla di fuoco” (l’area entro la quale tutto viene vaporizzato per il calore sprigionato), dall’onda termica e quello dell’onda d’urto. È possibile vedere anche le zone contaminate (nel breve e lungo termine): l’area delle radiazioni e quella del “Fallout radioattivo” (la ricaduta di materiale radioattivo che si verifica a partire da 15 minuti dopo l’esplosione). Si può ottenere anche una stima del numero di vittime e feriti calcolata in base all’area selezionata.

L’applicazione creata per studiare gli effetti di una guerra nucleare

Il simulatore era stato originariamente creato come dispositivo pedagogico per illustrare la netta differenza di scala tra bombe a fissione e a fusione. Diventato virale , l’alto numero di visitatori aveva reso necessario il passaggio a nuovi server già nel 2013. Secondo il sito a novembre 2021, più di 230 milioni di armi nucleari sono state virtualmente “sganciate” sul sito. L’opzione “3D” che mostrava modelli in 3d del fungo atomico in diverse parti della terra è stata disattivata in quanto Google Earth ha cancellato il plug-in.

La simulazione di una bomba atomica su Napoli

Abbiamo simulato cosa succederebbe se venisse lanciata una bomba atomica sulla città di Napoli. Nella fattispecie si tratta di una topov, ovvero l’ordigno nucleare attualmente in possesso della Russia. Nella foto sotto le eventuali conseguenze secondo il simulatore Nukemap.