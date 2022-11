La storia di Alessandro, il 19enne di Napoli più forte di sordità e cecità: è testimonial per la moda

Alessandro Coppola, 19enne di Fuorigrotta, non si lascia fermare dalla sua malattia e insegue il suo sogno. Riesce a diventare un’icona nel mondo della moda.

Il grande sogno di Alessandro: la moda

Il giovane napoletano, già attivista per i diritti delle persone con disabilità, non sente bene da quando aveva tre anni e la sua malattia degenerativa lo porterà molto probabilmente alla cecità. E’, infatti, affetto da ipoacusia bilaterale neurosensoriale. Ma, spiega di amare follemente la moda e , da quando ha avuto la diagnosi della malattia nel 2019, “questa passione è scoppiata” dentro di lui. Ed è proprio la sua fortissima passione che l’ha portato a diventare a Napoli testimonial di una campagna nel settore della moda. Il messaggio che Alessandro vuole lanciare è proprio quello di non abbattersi neanche davanti alle situazioni più avverse.

Il percorso lungo e tortuoso

Alessandro spiega il suo percorso lungo e tortuoso: “Sono stato curato al Bambin Gesù di Roma e ho fatto un lungo percorso di logopedia per potermi esprimere e ora ho un apparecchio acustico – spiega – però nel 2019, a 16 anni, la mia vita è cambiata perché ho avuto una diagnosi bruttissima e per questo sono seguito oggi anche da Telethon. E’ la prima volta in Italia che si dà inizio ad una campagna del genere.

“Alessandro Made with Nature”

“Alessandro Made with Nature” è la campagna display che andrà dal 7 novembre fino al 19 che promuove la “diversity&inclusion” e invita a comportamenti eco-sostenibili.

Si è tenuta proprio ieri, presso lo IAV “In Arte Vesuvio”, spazio culturale in via Nazario Sauro a Napoli, la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa “Non ci sono limiti invalicabili, soltanto sogni da inseguire”, promossa da Sport 7/ R’ush e Gruppo Ipas, con il patrocinio del Comune di Napoli, insieme all’Assessore al Welfare Luca Trapanese, la Consigliera comunale Alessandra Clemente, Presidente della Fondazione Silvia Ruotolo Onlus e membro della Commissione consiliare Giovani della città di Napoli, con Lucia Andolfo Lerro, ideatrice e fondatrice di “In Arte Vesuvio” e Vincenzo De Simone, fotografo che ha realizzato gli scatti per la campagna.