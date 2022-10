Al Bosco di Capodimonte apre un ristorante, l’inaugurazione entro Natale

Nuovo ristorante al Bosco di Capodimonte, l’apertura prevista entro Natale. A riportarlo è Fanpage.it. I prodotti utilizzati saranno rigorosamente locali e a “chilometro zero”, coltivati in un orto vicino. Ci sarà inoltre anche il forno per le pizze. La conclusione dei lavori, affidati dal Ministero della Cultura, è prevista per dicembre. Il ristorante nascerà all’interno del Giardino Torre, nei pressi di Porta Miano. Secondo la leggenda, infatti, sarebbe nata proprio lì la pizza Margherita, in onore della Regina.

A causa delle dimensioni della struttura, il ristorante potrebbe avere più tavoli all’esterno rispetto all’interno. Il progetto del ristorante rientra nel piano di riqualificazione del Bosco di Capodimonte avviato già da diversi anni, con la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione di edifici storici presenti all’interno del complesso.

Nuovo ristorante al Bosco di Capodimonte

I lavori dovevano terminare questa estate, ma sono slittati fino a questo inverno. Al momento si ritiene possano essere completati entro dicembre. Il nuovo ristorante dovebbre essere inaugurato quindi entro Natale, al più per i primi di gennaio. Il menù del nuovo ristorante, di prossima apertura, è ancora top secret. Ma utilizzerà molto probabilmente i prodotti dell’orto vicino. È possibile che si torni a servire anche la pizza, in onore della leggenda.