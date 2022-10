Geolier, Guè Pequeno, Marracash e Fabri Fibra in concerto a Scampia

Sabato 8 ottobre ci sarà il concerto Red Bull 64 Bars Live in piazza Ciro Esposito a Scampia. Si tratterà di uno show che vedrà protagonisti come Ernia, Fabri Fibra, Geolier, Guè Pequeno, Madame e Marracash che si esibiranno sul palco dell’area nord di Napoli. L’organizzazione dell’evento rientra nella strategia di distribuzione dei luoghi della movida che Napoli Città della Musica sta portando avanti con l’obiettivo di decongestionare il centro ed animare le periferie.

CONCERTO A SCAMPIA, PROLUNGATE LE CORSE DEGLI AUTOBUS

In previsione dell’affluenza di pubblico che seguirà l’evento, d’intesa con ANM, è stato previsto l’incremento delle seguenti linee di superficie.

– 180 (FUORIGROTTA-VOMERO-SCAMPIA)-

– C67 (TOLEDO-DANTE-MUSEO-SCAMPIA)-

– R5 (GARIBALDI-SCAMPIA)

Tutte e tre le linee protrarranno l’orario di esercizio fino alle 01:00 del giorno successivo con il potenziamento delle corse. Per l’occasione ANM terrà aperto il parcheggio “Scampia” fino alle 01:00 del giorno successivo. “Si ringrazia ANM – ha dichiarato l’assessore Cosenza – che in questa fase di riorganizzazione del Trasporto Pubblico Locale, ha riprogrammato l’orario del parcheggio Scampia e le linee di superficie per incrementare le corse a servizio di Scampia in occasione del Red Bull del prossimo 8 ottobre”.

LA NUOVA CANZONE

I protagonisti del nuovo episodio di Red Bull Posse sono MV Killa, Yung Snapp, Vale Lambo, Lele Blade e Geolier, con un brano inedito prodotto da Niko Beatz, disponibile da oggi sul canale YouTube Red Bull Droppa. Una traccia che è un nuovo manifesto del talento del collettivo partenopeo SLF, ai quali si affianca Geolier, come già successo nel loro progetto d’esordio.

Geolier porterà inoltre dal vivo il suo Red Bull 64 Bars in occasione dell’imperdibile show già sold out Red Bull 64 Bars Live, a Scampia sabato 8 ottobre 2022. Uno spettacolo unico, totalmente inedito dove il rap vivrà nella sua forma più pura. Non sarà un classico concerto, ma un evento fuori dagli schemi mai visto prima per la sua forma e originalità, che vedrà esibirsi, oltre a GEOLIER anche ERNIA, GUÈ, FIBRA, MARRACASH e MADAME, supportati da dj TY1 in cabina di regia. L’evento sarà inoltre trasmesso live streaming (e on demand) in esclusiva sul canale YouTube Red Bull Droppa</b .