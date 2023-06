Al via l’avventura napoletana di Rudi Garcia: prima la colazione con ADL, poi la presentazione al Museo di Capodimonte

PUBBLICITÀ

Oggi partirà ufficialmente l’avventura napoletana di Rudi Garcia. Il tecnico francese, scelto da ADL per proseguire il lavoro di Luciano Spalletti, condito dalla conquista del terzo scudetto, sarà presentato oggi alle ore 18 presso il Museo di Capodimonte: una presentazione che vedrà la partecipazione delle testate giornalistiche italiane ma anche europee, e per cui il Napoli sta curando i minimi dettagli.

Prima a colazione e a pranzo con ADL: si parlerà di mercato e ritiro estivo

Garcia questa mattina farà colazione con il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, poi pranzeranno insieme per parlare del mercato e del ritiro estivo. Ne parla l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport: “Una giornata straordinaria, in attesa di viverne tante altre sul campo. Stamattina la colazione di Rudi Garcia a Napoli sarà con il presidente Aurelio De Laurentiis, di fronte a loro lo splendido scenario del Golfo per far luccicare gli occhi al nuovo allenatore francese. Insieme ci sarà la compagna Francesca Brienza che approfitterà anche per visitare la zona di Posillipo e vedere qualche abitazione”.

“Giornata intensa. Fra colazione, pranzo e poi la presentazione alle 18 nel Salone delle feste del Museo di Capodimonte, il patron e la sua nuova guida tecnica avranno tempo per confrontarsi e per plasmare i progetti sulla squadra che sarà. E se i tempi lo consentiranno visiterà anche il centro sportivo di Castel Volturno”, ha riferito.

E gli Ultras salutano Garcia: “Tutti uniti per difendere ciò che abbiamo conquistato”

E gli Ultras 72 hanno diffuso un comunicato di benvenuto nei confronti del tecnico francese, che recita testuali parole: “Oggi porteremo il nostro saluto a Rudi Garcia, vogliamo ricominciare dove abbiamo lasciato. Tutti uniti per difendere ciò che abbiamo conquistato”.