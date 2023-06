Paura in spiaggia, tromba marina travolge i bagnanti: due feriti

Ha causato almeno due feriti il passaggio di una tromba marina sulla spiaggia di Clearwater Beach, in Florida. Nelle immagini si vede il fenomeno atmosferico che si forma in mare e poi si dirige sulla spiaggia affollata, investendo persone e cose.

Due persone sono rimaste ferite a causa di una tromba marina che è arrivata fino alla riva sulla spiaggia di Clearwater, in Florida. Un video ha immortalato l’attimo in cui la tromba d’aria si è spostata dall’oceano verso la riva, mentre i bagnanti iniziano a scappare e i loro oggetti vengono sbalzati in aria. Video Reuters, courtesy Dr. Mike & Danielle Tarjoman