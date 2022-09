L’assurda morte di Alessandro, il 13enne caduto dal quarto piano mentre riparava l’antenna

Un ragazzo di 13 anni è morto a Gragnano, in provincia di Napoli, dopo essere caduto dalla finestra dell’appartamento al quarto piano in cui abita. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, ancora da verificare, sembra che il tredicenne si sia sporto troppo nel tentativo di aggiustare il cavo dell’antenna tv per poi perdere l’equilibrio e cadere. L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma. Alessandro, è precipitato dalla finestra del quarto piano mentre tentava incautamente di sistemare la posizione dell’antenna televisiva. I temporali e il vento, probabilmente, nel corso della notte avevano spostato l’antenna e il ragazzino, che era solo in casa, verso le 11.30 ha cercato di rimediare da solo.

Il fatto, secondo la ricostruzione fornita dai Carabinieri, si è verificato attorno alle 11.20. I militari della locale stazione sono stati allertati dal 112 e intervenuti in via Lemma. Quando i militari sono arrivati, il 13enne era a terra. Successivamente è intervenuto il personale del 118 che ne ha constatato il decesso.

Alessandro era l’unico figlio di un agente di commercio e di un avvocatessa che quando è avvenuto l’incidente erano al lavoro. La notizia della morte del ragazzino si è subito diffusa a Gragnano, dove la sua famiglia è molto conosciuta e stimata. Scene di sgomento e di dolore nel parco di via Lemma, dove ora sono in corso i rilievi tecnici e scientifici dei carabinieri.