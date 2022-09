Buone notizie per i “settembrini”, pioggia e temporali hanno le ore contante: le previsioni

Temporali improvvisi, fulmini, grandine e raffiche di vento: dalla mezzanotte e fino alle 23.59 di questa sera la Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un’allerta meteo gialla. Il maltempo però, almeno a Napoli, stando a quanto riportato dagli esperti de ilMeteo.it, avrebbe le ore contate. Queste le previsioni dal loro sito:

Venerdì 2 settembre: giornata all’insegna del bel tempo. Durante la giornata di domani la temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di 29°C, la minima di 20°C alle ore 7.

Sabato 3 settembre: giornata all’insegna del bel tempo. Durante la giornata la temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di 30°C, la minima di 21°C alle ore 6.

Il meteo in Italia

Inizio settembre temporalesco al Nord, che sarà investito dal maltempo per i prossimi 4 giorni, calda e soleggiata invece la Sicilia con 35-37°C. Due facce della stessa medaglia con le correnti meridionali che spingono aria calda ed umida verso il la punta dello Stivale ed il flusso perturbato sudoccidentale che investe il settentrione e parte del Centro. I fenomeni associati al flusso perturbato sudoccidentale saranno ancora a tratti intensi in particolare sul Nord-est ed a ridosso della dorsale appenninica con locali colpi di vento e grandine.

Anche lungo le coste adriatiche, nelle prossime ore, potrebbe insistere una vivace instabilità. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito ilMeteo.it, conferma una situazione temporalesca perturbata almeno fino a domenica sul Nord e parte del Centro; il meridione si troverà invece in un contesto caldo per il periodo, molto caldo in Sicilia, e vedrà qualche acquazzone isolato solo tra Campania e Puglia.