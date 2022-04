Alessandro ucciso a 11 anni da un brutto male, giorni fa ha realizzato il suo sogno

Alessandro Pisano non c’è più. Il bimbo di 11 anni da tempo lottava contro un tumore, che purtroppo non è riuscito a sconfiggere: quel brutto male se l’è portato via mentre il piccolo si trovava al Microcitemico di Cagliari.

“Non è giusto non si può pensare che un bambino debba morire così giovane che abbia dovuto lottare tanto per sopravvivere e non ce l’abbia fatta”, scrive uno dei tanti amici della coppia che ha perso il proprio bambino. Roberto Massa degli AlterEgo posta il link della canzone “Grazie a te” e scrive: “Le parole non servono. Mi ritrovo a piangere perché anche io sono padre. E in questi momenti non riesco davvero a capire quale sia il senso di questa vita miserabile. Questa l’avevamo fatta per te, eravamo piccoli noi, eri piccolo tu. Prego per mamma e papà e prego per te piccolo Ale. Veglia su di noi, sarai il nostro piccolo angelo. Sono senza parole, che tu possa riposare in pace piccolino. Ho il cuore spezzato in due”.

Il dolore della madre

Straziante il post di mamma Sara: “Una parte di te è volata via con te. Ti amo infinitamente amore mio. Sei stato forte fino all’ultimo. È solo un arrivederci, amore di mamma. Io sopravvivrò per te, te lo devo. Ti amo, dolce amore mio”.

Pochi giorni fa Alessandro aveva realizzato il suo sogno: l’incontro Zlatan Ibrahimovic

Alessandro, da tifosissimo del Milan, era riuscito ad incontrare al T-Hotel Zlatan Ibrahimovic ed altri giocatori rossoneri. Le foto erano state pubblicate dall’associazione Charlibrown di Manuela Ambu: “Il nostro piccolo/grande obiettivo é quello di dar forza e cercare di esaudire qualche sogno. Come quello di Alessandro che ci ha chiesto di incontrare i giocatori del Milan”.