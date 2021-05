Napoli in lacrime per Alfredo, il noto Pr trovato morto in casa: "Nessuno ti ha capito"

Si chiama Alfredo Buffardi il noto pr che è stato trovato privo di vita nel suo appartamento. L’uomo, circa cinquant’anni, era molto conosciuto nel mondo della movida di Napoli. Proprio qualche giorno fa, sui social, un post che lasciava pensare ad un periodo difficile per Alfredo. «Ho trascorso una vita bella aiutando tute le persone in difficoltà e per la mia troppa disponibilità tante persone si sono approfittate di me – ha scritto – spesso sono additato dalle persone come una persona che fa troppi errori, forse è vero però ritengo di farli in buona fede perché sono troppo buono….anzi sono solo un fesso….».

I messaggi di dolore per la morte di Alfredo

“Che gran tristezza, capire la tua decisione non è facile, sono sicuro che tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerti come me ti ricorderanno per il tuo sorriso è umiltà, una gran persona che probabilmente nascondeva con il suo gran sorriso la solitudine che portava dentro e che tre giorni fa a cercato di esprimere con un post ,ma nessuno di noi lo ha capito, anche perché nessuno si aspettava un atto del genere. Alfredo Buffardi ti ricorderemo io e mia moglie per la tua semplicità e per la grande persona che eri. Ci lasci con un gran amaro in gola, sarai sempre nei nostri ricordi più belli e divertenti. Fai buon viaggio fratello ,sicuro che incontrerai la felicità è la tranquillità che tanto anellavi”. Questo uno dei tanti messaggi da parte degli amici di Marco sui social. Un altro amico invece scrive: “Ancora non riesco ad accettare la morte di Alfredo, non riesco a crederci”. Il noto PR era conosciuto da tutti per i suoi valori: “Era sempre sorridente e gentile con tutti”.