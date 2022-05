Da ras delle estorsioni a uomo di punta dei Monfregolo, chi è Gennaro Alterio

Responsabile per le estorsioni nonchè uomo di vertice del gruppo Monfregolo. Questo il profilo tracciato di Gennaro Alterio nell’ultima ordinanza che ha disarticolato qualche settimana fa il gruppo di Arzano, quello poi scissosi nei due gruppi Cristiano e Monfregolo. Come descritto dal gip Alterio aveva «il compito di curare l’attività estorsiva, anche coordinando l’attività di coloro che procedevano materialmente all’imposizione, ed attivo anche nel settore dello spaccio di sostanze stupefacenti». Gennaro Alterio è fratello di Antonio Alterio, fratello del ras delle palazzine Raffaele, detto “ ‘o sceriffo”, attualmente detenuto ed elemento di spicco del clan della 167.

Il fratello accusato delle minacce al comandante Chiariello

Proprio Antonio Alterio fu gambizzato in un agguato di camorra lo scorso 17 marzo in un circolo ricreativo di via Pecchia, di fronte alla Chiesa dell’Annunziata. Sempre Alterio minacciò alcuni giornalisti divenendo poi protagonista di un celebre video in cui oltre a lui sono presenti Raffaele Piscopo, che unitamente a Mariano Monfregolo, sono stati accusati delle minacce al comandante della polizia locale, Biagio Chiariello, durante il censimento degli alloggi della 167, e proprio Gennaro Alterio, suo fratello. Alterio junior è stato catturato dai carabinieri a Vietri sul Mare dopo essere sfuggito al maxi blitz di qualche settimana fa (leggi qui l’articolo).