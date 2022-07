Ancora grande caldo, poi arriverà pioggia abbondante e calo di temperature: le previsioni per agosto

La situazione ed evoluzione meteo in Italia è indirizzata verso il grande caldo. La calura c’è già, e le aree dove la temperatura si mantiene prossima alla media si riducono giorno dopo giorno, sino a estinguersi con l’espansione dell’anticiclone africano, che per un periodo di circa due settimane, avrà il predominio sul tempo italiano.

Ma ci potrebbero essere anche delle insidie con temporali sparsi per le regioni alpine, e magari più a sud. Per un periodo di 10 giorni di previsione, avvalendoci degli aggiornamenti del Centro Meteo Europeo (ECMWF) e del NCEP (Centro di Meteorologia e Clima USA), si rileva che il rischio di pioggia sarà limitato alla regione alpina e prealpina, e che solo temporaneamente si espanderà verso qualche landa pianeggiante del Nord Italia.

Sarà molto marginale la possibilità di eventi piovosi in Appennino, mentre sono pressoché nulle le possibilità di pioggia nelle coste, eccezion fatta per quella friulana e del nord est del Veneto. Spostando la lancetta della previsione sino al 6 agosto non si osservano novità in ambito pluviometrico. Però, non trascurerei il rischio di qualche disturbo temporalesco passeggero verso la Sardegna e le regioni tirreniche, dovuto a flebili infiltrazioni di aria oceanica e il loro contrasto con le bollenti acque superficiali del Mar Mediterraneo. Ma non ci sarà alcun guasto al bel tempo.

Temperatura

Tutto il periodo sarà quasi sicuramente influenzato dall’anticiclone africano e le masse d’aria del Sahara che asciugheranno l’aria sino in alta quota, inibendo la formazione di nubi, schiacciando l’aria verso il basso, e surriscaldandola. Tutto il periodo da oggi e sino al 6 agosto sarà caratterizzato dal caldo che in varie località delle zone interne toccherà quotidianamente 40°C. In una prima fase i 40°C si potrebbero registrare localmente anche nel Nord Italia, dove nel seguito, l’eccesso di calura dovrebbe calare.

C’è infatti l’auspicio per l’inizio di agosto, come indicato da parte dei modelli matematici di previsione, di un possibile leggero refrigerio, ma con le temperature che rimarranno sopra la media, per Alpi, Prealpi e la Val Padana.

Come abbiamo sottolineato in una serie di approfondimenti dedicati a quando pioverà, le piogge, ad iniziare dalle Alpi e Prealpi si faranno strada verso sud con l’avvento di agosto. Sino a Ferragosto i fenomeni saranno concentrati in zona alpina, tratti delle alte pianure, e solo nel seguito del mese si estenderanno più a sud, ma con irregolarità, come è normale che succeda in quel periodo dell’anno. E come abbiamo anche evidenziato, con temperature decisamente sopra la media.