Dopo offese e insulti in strada, a Napoli appare un altro duro striscione contro Adl: “Paga i debiti e sparisci”

Durante la notte è stato affisso a Napoli questo eloquente striscione con un messaggio di disprezzo e forte contestazione riferito al presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis. Sullo striscione non manca un riferimento al mercato con il nome di Kim. Di seguito, i dettagli.

Striscione Napoli, i Vecchi Lions polemizzano con ADL: nella scritta c’è un riferimento a Kim Min-Jae

Non si placano le proteste e i malcontenti sulla piazza partenopea, soprattutto per le scelte di mercato del presidente Aurelio De Laurentiis. Durante la notte, i “Vecchi Lions” hanno affisso uno striscione con il seguente messaggio: “3 pacchetti (di sigarette) 10 euro. Pezzente non parli più? Paga i debiti e sparisci”. Non manca il riferimento all’attuale mercato e il nome di Kim Min-Jae. Inoltre il gruppo della Curva A muove polemica anche con il debito che la società calcistica ha con il comune di Napoli per il fitto dello stadio Diego Armando Maradona.

