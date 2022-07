Morte di Andrea Covelli, il dolore della cugina: “Non sapevano che eri buono e gentile con tutti”

Il cadavere rinvenuto tra via Domenico Padula e la zona collinare dei Camaldoli è quello di Andrea Covelli, il 27enne scomparso tre giorni fa dopo essere andato a comprare dei cornetti a via Epomeo, quartiere Soccavo. Purtroppo, quella notizia che nessuno voleva arrivasse, ha trovato conferme.

A qualche ora dalla macabra e drammatica scoperta, sui social si possono già leggere diverse dediche per il giovane Andrea. Tra queste c’è anche quella della cugina, distrutta dal dolore dopo l’apprensione della tragica notizia.

La dedica della cugina di Andrea

“Ti hanno portato via senza sapere che tu eri una persona buona, gentile, onesta e generosa con tutti. Questa sera ho visto di tutto: sofferenza, dolore. Ho visto il dispiacere nei bambini che piangevano nel sapere che quel corpo ritrovato senza vita su di una montagna era il tuo. Mio cugino, il mio sangue, una parte della mia famiglia è andata via. Spero che ti abbiano accolto mia mamma (zia Giulia , zio Antonio e zio Vito): tutti stiamo male per la tua scomparsa assurda, senza senso, ma ti chiedo da lassù di vegliare su tua madre, tuo padre e i tuoi fratelli. Perché hanno bisogno della tua mano angelica per andare avanti dopo tutto ciò. Ci mancherai e sarai per sempre vivo in noi la tua famiglia. Ciao Andrea, buon viaggio”. Queste le parole della cugine di Andrea Covelli, allegate ad un video in cui il giovane ballava e si divertiva insieme a tutta la sua famiglia.