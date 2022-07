Imprenditore italiano ucciso in Messico, sparato in auto mentre andava a prendere le figlie a scuola

Un imprenditore italiano, Raphael Alessandro Tunesi, proprietario di un hotel di lusso nello Stato messicano del Chiapas nel sud del Paese, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco venerdì a Palenque, località dove viveva. Lo hanno comunicato le autorità locali.

Tunesi è morto ucciso mentre si recava prendere le sue figlie da scuola, ha detto la procura. La polizia “lo ha trovato all’interno di un veicolo con diverse ferite da arma da fuoco”. L’imprenditore, proprietario dell’hotel di lusso Quinta Chanabnal, a Palenque, viveva in Chiapas da diversi anni ed era considerato un esperto di cultura Maya.

L’ambasciata d’Italia a Città del Messico in stretto raccordo con la Farnesina sta monitorando il caso con la massima attenzione affinchè sia fatta luce sull’episodio. Lo si apprende dal ministero degli Esteri in relazione alla morte dell’imprenditore italiano in Messico.

La Procura generale dello Stato meridionale messicano di Chiapas ha indicato che Tunesi era al volante di una Bmw. In quel momento l’attacco da parte di un commando di sicari in moto che gli hanno sparato da distanza ravvicinata su una strada sterrata. Non lontano dalla scuola ‘La Escriba’ di Palenque. Sposato da 21 anni con la moglie messicana di nome Elizabeth, l’imprenditore italiano era padre di tre figlie. A loro aveva dato, in due casi, nomi della cultura maya. Fonti della polizia hanno indicato che l’auto è stata colpita da numerosi proiettili, mentre “almeno tre colpi” hanno raggiunto Tunesi al corpo. Trasferito in ospedale ‘El italiano’, come era soprannominato, è deceduto poco dopo per la gravità delle ferite riportate.

Le indagini

Le indagini avviate per risalire ai responsabili del crimine hanno portato quasi subito alla localizzazione della moto utilizzata per l’attacco abbandonata, insieme a proiettili inutilizzati e ad alcuni abiti, in una zona di ecoturismo denominata ‘La Cañada’. Imprenditore di successo come proprietario del Boutique Hotel Quinta Chanabnal integrato da otto suites in stile maya, era amante di questa cultura di cui poteva leggere le epigrafi, parlando anche il dialetto Cho’l come fosse la sua lingua madre. Nel 2014 Raphael Tunesi pubblicò, insieme a Antonio Aimi, il volume ‘L’arte Maya’ per Giunti editore.