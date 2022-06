Cade e batte la testa contro il cancello, poi muore nel sonno: lacrime per la giovane Andrea

Cade nel cortile di casa, batte la testa contro un cancello, poi si alza subito lasciando intendere che non si fosse fatta nulla. Passa poco dopo, si addormenta sul letto e cade in un profondo sonno da cui, purtroppo, non si è più risvegliata. La terribile tragedia si è consumata in Sardegna, dove una mamma 27enne, Andrea Nairi, ha perso la vita lasciando un bimbo di un anno.

La Procura di Cagliari ha deciso di eseguire un’autopsia sul corpo della donna, per accertare le reali cause che hanno portato al decesso. E per ottenere qualsiasi elemento che possa permettere di ricostruire l’accaduto. La salma della donna è stata trasferita all’istituto di medicina legale del Policlinico di Monserrato a Cagliari dove è stato trasferito il cadavere.

Il decesso di Andrea risale allo scorso martedì, quando la giovane è stata trovata esanime sul letto, nella sua casa a Quartu Sant’Elena. A fare la tragica i familiari della donna. La chiamata al 118 da parte dei parenti è stata immediata quando hanno capito che non stava dormendo. Purtroppo, l’intervento dei sanitari non è servito a nulla se non a constatare il decesso della donna. Il medico ha concesso il via libera ai funerali chiarendo che la donna era morta per cause naturali.

Qualcuno, in un momento successivo, ha segnalato la caduto che ha preceduto il decesso. Per questo motivo, la Procura cagliaritana, ha fermato i funerali organizzati per venerdì disponendo un’autopsia sul corpo della madre 27enne.