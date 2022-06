Gaffe e battute, chi è ‘Papusciello’: la star di Tiktok ora spopola con le sue canzoni

E’ diventato famoso per la sua parlata particolare, le sue gaffe metà volute e metà reali. Si tratta di Antonio Gemignani, nome d’arte Papusciello, noto per i suoi video ironici su TikTok, dove vanta oggi 138.5KFollower e 1.2M Mi piace. Dopo essere diventato famoso sui social, è stato ospite in tv nel programma di Peppe Iodice su Canale 21.

La star del social TikTok Antonio Gemignani, alias Papusciello, autore di tanti video ironici diventati virali infiammando a suon di visualizzazioni sul social network cinese: @papusciello. Papusciello ha esordito l’anno scorso in versione “dance” con la sua nuova canzone “Lapapudance” al sound di Pompé Pompé. Tantissimi sono i video che stanno fioccando sulle piattaforme digitali online, in cui gruppi di persone, giovani e meno giovani, donne e uomini, che si stanno cimentando nel ballo dell’estate. Papusciello ha pubblicato vari video su Youtube con canzoni.