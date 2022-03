Andrea Rocchelli, la storia del giornalista italiano ucciso in Ucraina nella guerra del Donbass

Andrea Rocchelli, talvolta chiamato Andy Rocchelli (Pavia, 27 settembre 1983 – Andreevka, 24 maggio 2014), è stato un giornalista, fotoreporter e fotografo italiano. Fotoreporter freelance professionista, è stato fondatore e membro del collettivo di fotografi indipendenti Cesura.[Viene ucciso nel corso della guerra del Donbass da un colpo di mortaio sparato dall’esercito ucraino, secondo la ricostruzione dei giudici italiani, mentre svolgeva il suo lavoro.Un disertore dell’esercito ucraino ha accusato il proprio superiore, il comandante Michail Zabrodskij, di aver dato l’ordine di sparare contro il gruppo di civili.

Aveva trent’anni nel 2014 Andrea Rocchelli, giornalista vero e libero, e stava documentando, assieme al collega ed amico Andrej Mironov, la guerra delle milizie ucraine contro il Donbass.

La storia di Andrea Rocchelli

Andrea Rocchelli stava raccogliendo immagini e notizie sui bombardamenti contro le popolazioni civili, per questo divenne il bersaglio dei soldati fascisti. Che li inseguirono con colpi di mortaio e di mitragliatrice, fino a che riuscirono ad ucciderli .

Un omicidio cercato e voluto dalle truppe di un regime, quello di Kiev, che da anni persegue la pulizia etnica verso i civili, ma che non vuole testimoni. Per Andrea Rocchelli in Italia c’è stata una congiura del silenzio e delle complicità del potere perfino superiore a quella per Giulio Regeni. Così, l’ufficiale responsabile del reparto che fece il tiro a segno su Andrea e Andrej ha fatto carriera e oggi, da deputato, è proprio uno degli interlocutori delle autorità italiane.

“Il governo di Zelensky ha mentito sull’assassinio di nostro figlio”. Il caso di Andrea Rocchelli ucciso nel Donbass

«L’attuale governo ucraino, per ciò che attiene all’uccisione di Andrea, ha proseguito nella linea scelta del precedente. Cioè ha negato la dinamica dei fatti ricostruita dalla magistratura italiana, mentendo e soprattutto costruendo false verità». Ci sono storie nelle storie e, soprattutto nelle guerre, non è tutto bianco o nero. Non concedono sconti al governo di Zelensky i genitori di Andrea Rocchelli. E’ il fotoreporter di Pavia ucciso il 24 maggio del 2014, all’età di 31 anni, insieme all’attivista per i diritti umani Andrej Mironov.