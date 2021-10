Lutto a Marano per la scomparsa di Angela Velardi. La maestra è stata colpita da un malore improvviso che purtroppo si è rivelato fatale. A riportare la notizia è CalvizzanoNet & Dintorni.

Angelina, come era conosciutissima in città, svolgeva il ruolo di docente presso l’Istituto comprensivo Amanzio – Ranucci – Alfieri. Amata dai suoi alunni e stimata da amici e colleghi, lascia un grande vuoto in tutta la comunità. Questa mattina, come ogni giorno, la donna si stava recando a scuola quando è stata colpita dal malore.

Il Dirigente Scolastico dell’ I. C. ARA ha sospeso le attività didattiche al segmento della scuola dell’infanzia, per consentire a tutte le docenti di partecipare ai funerali che si terranno domani giovedì 21 ottobre 2021 alle ore 11.00 nella Parrocchia della S. S. Annunziata.