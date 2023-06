Anguissa, partitella in Camerun con gli amici di infanzia: il video fa il giro del web

La stagione di Anguissa con il Napoli

Anguissa inizia la stagione 2022-2023 (la seconda all’ombra del Vesuvio) realizzando, il 7 settembre, la sua prima rete con la maglia del Napoli, in occasione della vittoria casalinga per 4-1 contro il Liverpool, valida per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. Il 1º ottobre seguente, invece, è autore della sua prima doppietta in carriera, nonché dei suoi primi gol in Serie A, siglati in occasione dell’incontro di campionato vinto per 3-1 ai danni del Torino. L’11 novembre 2022 rinnova con il Napoli fino al 30 giugno 2027. Affermatosi come un perno indispensabile per il centrocampo di Luciano Spalletti il 4 maggio 2023, in virtù del pareggio per 1-1 del Napoli contro l’Udinese, si aggiudica il primo scudetto della sua carriera, il terzo della storia per gli azzurri.