Uccise due persone andando contromano in Tangenziale, torna libero il dj di Pozzuoli

Torna libero Aniello Maria Mormile, il 35enne di Pozzuoli che la sera del 25 luglio 2015 imbocco contromano la Tangenziale di Napoli percorrendola per 6 km prima di schiantarsi contro un’altra vettura. Il dj è libero da pochi giorni e grazie all’affidamento in prova lavora in un call center nel Napoletano.

Mormile era a bordo della sua Renault Clio insieme alla fidanzata, la 22enne Livia Barbato, che perse la vita nel tragino impatti. Insieme a lei morì anche Aniello Miranda, 48enne di Torre del Greco che si stava recando a lavoro.

Il 35enne è stato condannato a 10 anni dopo che la Corte di Appello di Napoli aveva dimezzato la condanna originaria a 20 anni di omicidio volontario trasformandola in omicidio colposo. L’uomo, ubriaco alla guida, non ha mai saputo spiegare cosa lo spinse a compiera quell’insano gesto. Come si legge su La Repubblica, qualche anno fa il tribunale di sorveglianza gli ha concesso l’affidamento in prova ai servizi sociali. A influire positivamente sulla decisione dei giudici, il percorso di rieducazione intrapreso da Mormile in carcere, che ora sconterà fuori il resto della pena.