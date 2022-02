Napoli, in arrivo la nuova ordinanza anti movida: bar chiusi alle 2 nei weekend, stop alla musica alle 23

Dall’11 febbraio entreranno in vigore le nuove regole dell’ordinanza movida a Napoli, bar chiusi alle due e stop a musica dopo le 23. L’ordinanza movida sembra essere già pronta ed a breve verrà pubblicata. Nel pomeriggio di oggi dovrebbero essere rese pubbliche le nuove “istruzioni” sulla movida.

Il Comune ha lavorato sulle riforme della movida per arginare le sempre più crescenti problematiche tra i giovani. Il numero di violenze, risse e aggressioni è notevolmente aumentato negli ultimi mesi. Il Comune ha quindi ideato una serie di norme per frenare la crescita di questo spiacevole dato.

Le nuove regole dell’ordinanza movida

Dall’11 febbraio, i bar e le enoteche napoletane dovranno chiudere alle due di notte dal venerdì al sabato. Nei giorni feriali le serrande si abbasseranno invece un’ora prima, all’una. Nuove regole anche per il contenimento dell’inquinamento acustico, diventa vietata la musica ad alto volume dopo le 23. Dalle 23 sarà quindi vietato riprodurre musica ad alto volume con amplificatori o percussioni, mentre i bonghetti potranno essere suonati fino alle 24. Stop anche ai giovedì universitari notturni nelle piazze della città.

L’ordinanza sulla movida del sindaco Gaetano Manfredi è stata predisposta in collaborazione con la Prefettura di Napoli. Le nuove regole sono frutto anche dei pareri delle associazioni, dei rappresentanti di categoria degli esercenti e dei comitati dei residenti. Per chi non rispetta l’ordinanza in vigore da venerdì 11 febbraio, sono previste sanzioni amministrative in denaro. Multe fino a 500 euro e possibili provvedimenti successivi come la sospensione dell’attività. Ad affiancare la nuova ordinanza anche l’aumento dei controlli sulla vendita di alcolici a minori.

Giorni e orari:

Di seguito i giorni e gli orari previsti dalla nuova ordinanza: