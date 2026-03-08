PUBBLICITÀ
Ansia a Napoli per Mahmoud Alouini, il 17enne è scomparso dal 5 marzo

Di Gianluca Spina
Sono scattate le ricerche a Napoli per ritrovare Mahmoud Alouini, 17 anni, di cui non si hanno più notizie da giovedì 5 marzo. Il ragazzo si trovava da pochi giorni in una struttura di accoglienza per minori stranieri non accompagnati situata in Vico delle Nocelle, da cui si sarebbe allontanato senza fare ritorno.

A lanciare l’appello è stata l’associazione Penelope Campania, organizzazione impegnata nella ricerca di persone scomparse. «Su autorizzazione dei carabinieri vi chiediamo di aiutarci a ritrovare Alouini», ha scritto l’associazione sui propri canali social, diffondendo anche la foto del giovane.

Il 17enne è alto circa 1 metro e 78, pesa circa 75 chili, ha corporatura media, capelli scuri e ricci e occhi castani. Tra i segni particolari ci sarebbe una cicatrice sulla mano destra.

Al momento della scomparsa indossava abiti scuri e un giubbotto scuro con pelliccia. Chiunque abbia informazioni utili o lo avvisti è invitato a contattare immediatamente le forze dell’ordine.

Chiunque lo avvistasse o avesse informazioni può contattare il 122 o il numero 351 415 5363.

