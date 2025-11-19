PUBBLICITÀ
HomeCronacaApp spia nel cellulare dell'ex fidanzata, stalker condannato a Napoli
CronacaCronaca locale

App spia nel cellulare dell’ex fidanzata, stalker condannato a Napoli

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
App spia nel cellulare dell'ex fidanzata, stalker condannato a Napoli
App spia nel cellulare dell'ex fidanzata, stalker condannato a Napoli
PUBBLICITÀ

Perseguitava la ex fidanzata tenendola sotto costante controllo con uno spyware installato di soppiatto nel cellulare della vittima: il tribunale penale di Napoli, al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato, ha condannato a due anni e otto mesi di reclusione un uomo di 32 anni a cui la procura di Napoli (IV sezione “Fasce deboli”) contestava i reati di atti persecutori e accesso abusivo ad un sistema informatico. Dalle indagini, sfociate con un arresto in carcere, emerse che la ex dell’imputato, una 26enne, ha subito una serie di minacce via chat (“ti conviene dirmi dove sei… oppure vedi che succede” e “è guerra, non ti faccio più scendere da sopra…”) anche di morte.

In un’occasione, infatti, durante una videochiamata, le mostrò un coltello annunciando di essere pronto ad accoltellarla anche se in compagnia di amici fecandosi poco dopo davanti al teatro dove la ragazza si trovava. La giovane veniva pedinata quando usciva di casa e tartassata di messaggi inviati da numerosi profili social attivati appositamente. Con il rito ordinario l’imputato sarebbe stato condannato a quattro anni di reclusione. “Al di là della condanna – dice l’avvocato Sergio Pisani, legale della 26enne – voglio rappresentare che grazie alla tempestività dei magistrati, che applicarono all’imputato la misura della custodia in carcere, questo caso stalking non è sfociato in una tragedia”.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati