Approvato nuovo codice della strada: stretta su neopatentati, alcol e cellulare

Stretta sui neopatentati, che dovranno aspettare tre anni prima di potere guidare auto di grossa cilindrata. “Ergastolo della patente” di 30 anni per chi è recidivo all’uso di alcool o droga o commette reati gravi (come omicidio stradale e fuga). E ancora: stop alla sosta selvaggia dei monopattini, “alcolock” per bloccare gli ubriachi e sospensione della patente per chi usa il telefonino alla guida. Nasce per ridurre incidenti e morti in strada (da inizio anno oltre 200), il nuovo Codice della Strada, varato ieri dal Consiglio dei ministri.

Riforma su neopatentati e guida in stato di ebbrezza

La riforma, la cui urgenza si è resa evidente dopo la tragedia di Casal Palocco (a Roma), è stata fortemente voluta dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Nel testo del disegno di legge, a cui si unisce una delega per la riforma del Codice, ci sono 18 articoli per garantire maggiori tutele a pedoni, ciclisti e guidatori che rispettano le leggi.

L’obiettivo è anche semplificare l’attuale giungla normativa. “Tolleranza zero“, come ha spiegato Salvini, per chi guida drogato o ubriaco. Se si è già stati condannati per aver guidato in stato di ebbrezza, è previsto tasso alcolemico zero per mettersi al volante. Con obbligo di montare l’alcolock, il dispositivo che impedisce la messa in moto in caso di positività all’alcol.

Droghe e monopattini

Chi si mette al volante drogato sarà maggiormente punito: basterà essere positivi al test rapido per la sospensione della patente. Documento sospeso fino a 15 giorni anche per chi usa il telefono alla guida. Per i monopattini: casco obbligatorio, targhe e assicurazione. Quelli in sharing potranno anche essere bloccati da remoto.

Autovelox, multe e limiti di velocità

C’è poi lo stop agli “autovelox-truffa”: saranno uniformati al livello nazionale con nuove norme. Verranno riviste anche le regole per le multe, partendo dalla riduzione delle spese di notifica. Infine: il limite di velocità sui tratti autostradali più sicuri supererà gli attuali 130 km/h, ci saranno più controlli e segnaletiche ai passaggi a livello, arriva la safety car in caso di incidenti e un bonus di due punti sulla patente ai ragazzi che frequentano corsi scolastici sulla sicurezza.