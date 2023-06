Spari in strada, il 45enne Angelo colpito ad entrambe le gambe: non è in pericolo di vita

PUBBLICITÀ

Si torna a sparare in provincia di Napoli. Un’ora fa i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’ospedale Villa Betania per un uomo ferito. Si tratta di Angelo Viscovo, un 45enne di Volla, colpito ad entrambe le gambe da colpi d’arma da fuoco. L’uomo avrebbe precedenti per rapine ai tir. Non è ancora chiaro dove sia accaduto. Indagini in corso per chiarire dinamica. Il 45enne non è in pericolo di vita.

Dopo il ferimento, l’uomo è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Villa Betania, alla periferia orientale di Napoli: nonostante le ferite da arma da fuoco a tutte e due le gambe, le condizioni del 45enne non sono gravi e non sarebbe in pericolo di vita. Nel nosocomio partenopeo sono arrivati i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli, che hanno ascoltato la testimonianza del 45enne e hanno fatto partire le indagini per determinare con precisione la dinamica del ferimento, che come detto risulta ancora poco chiara.

