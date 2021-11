Arisa e la svolta hard: dopo le parole hot arriva la proposta di Max Felicitas

Il web invoca la svolta hard di Arisa. E la cantante non evita domande sulla possibilità di partecipare ad un film erotico. Ora, però, la sua attenzione è rivolta all’uscita del nuovo album in programma per il prossimo 26 novembre quando uscirà Ero Romantica.

“Quando ho poco da fare, cado in depressione, ingrasso e mi taglio i capelli. Ho bisogno di emozioni, di sentirmi viva”, ha dichiarato ancora Arisa, pronta a dimostrare questa sua ritrovata vitalità anche negli show dal vivo. Rosalba Pippa, oggi 39enne, si sente finalmente libera e padrona di sé stessa, non provando più vergogna della sua procacità. “Ho ancora pochi anni per dimostrare che posso essere attraente. Se oggi mi chiedessero di fare un film erotico, avrei la tentazione di dire di sì”.

La proposta dell’attore porno

“Questo è un messaggio per te, Arisa. Oggi – dice Max Felicitas in un video pubblicato sui social – mi sono svegliato e ho letto su tutti i maggiori quotidiani questa tua dichiarazione che ti piacerebbe provare o comunque prenderesti in considerazione qualcosa di soft porno. La mia proposta sarebbe quella di realizzare un calendario insieme, stile molto soft, molto diciamo vedo non vedo, il cui ricavato andrà tutto in beneficenza. Questa è la mia proposta. Se ti va io son qua, possiamo parlarne e puoi scegliere tu tutto. Io mi metto a disposizione totale tua. Poi a me, devo dire la verità, mi hai sempre ispirato qualcosina. Da sempre”.

Il filrt di Arisa a Ballando con le stelle

Tra Arisa e Vito Coppola non c’è stato solo un bacio di scena: è nata “una amicizia speciale”. A confessarlo è stato lo stesso ballerino di Ballando con le stelle, che sabato scorso ha scatenando un putiferio baciando in bocca (non proprio un bacio a stampo) la cantante abruzzese al termine della loro esibizione.

“È come se ci conoscessimo da sempre con Arisa- ha spiegato il giovane ballerino in una intervista a Novella2000 -. Siamo molto simili: entrambi ritardatari, entrambi istintivi. Se dobbiamo dirci qualcosa lo facciamo senza filtri. Ci capiamo al volo, a volte neanche serve parlare. Sento che lei è una di quelle persone che ci saranno sempre: il nostro rapporto non si limiterà ai tre mesi del programma“. Qualcuno ricorda quanto accadde la scorsa edizione, più o meno con le stesse promesse, tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. Una storia finita male.

“Siamo molto complici – conferma Coppola -. Il ballo prevede intimità fisica, e lei durante le prime prove era molto rigida. Poi si è sciolta. Da fuori questa complicità può essere equivocata ma non c’è niente di più di un’amicizia speciale“. I fan e i telespettatori, però, sognano. E i più maliziosi non esitano a legare il vento di passioni scoppiato sul palco di Ballando con la nuova svolta erotica di Arisa.