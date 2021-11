Rocco Siffredi accetta la proposta di Arisa: “Farei di tutto per un film con lei”

Arisa sembra spesso rinascere. Questo è uno di quei momenti, con la cantante che con “Ero romantica” vuole raccontarsi ancora di più. Ad affermarlo è proprio lei, che si dice cambiata e pronta a mostrarsi senza veli. «Mi sento bella e attraente come mai prima d’ora» e poi, la dichiarazioni che non tutti si aspettano: “Se mi proponessero un soft porn ci penserei“. Davanti a queste parole, però, qualcuno non ha avuto bisogno di pensare. Il primo a farsi avanti è stato Max Felicitas, noto attore nel mondo a luci rosse che, tramite Instagram, ha proposto ad Arisa un calendario da cui, i soldi ricavati, sarebbero andati in beneficenza.

Oggi invece a farsi avanti è Rocco Siffredi. Il re del porno ha spiegato: «Può essere anche che la sua femminilità sia diventata talmente prorompente da farla sentire pronta a un passo del genere. Non bisogna dimenticare che le donne cambiano e cambiano anche con l’età: diventano molto più consapevoli della propria persona e magari decidono di osare di più nella vita privata come anche – perché no? – artisticamente. Farei di tutto per un film con lei».

La proposta di Max Felicitas

“Questo è un messaggio per te, Arisa. Oggi – dice Max Felicitas in un video pubblicato sui social – mi sono svegliato e ho letto su tutti i maggiori quotidiani questa tua dichiarazione che ti piacerebbe provare o comunque prenderesti in considerazione qualcosa di soft porno. La mia proposta sarebbe quella di realizzare un calendario insieme, stile molto soft, molto diciamo vedo non vedo, il cui ricavato andrà tutto in beneficenza. Questa è la mia proposta. Se ti va io son qua, possiamo parlarne e puoi scegliere tu tutto. Io mi metto a disposizione totale tua. Poi a me, devo dire la verità, mi hai sempre ispirato qualcosina. Da sempre”.