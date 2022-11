Arrestano spacciatore a Giugliano, ma il padre era un dentista abusivo: doppio colpo per le fiamme gialle

A Giugliano in Campania è stato fermato uno spacciatore, figlio di un finto dentista.

Finanzieri arrestano spacciatore a Giugliano, ma scoprono che il padre era un finto dentista

Al momento della perquisizione, i finanzieri gli trovano 4 bustine di droga, tra marijuana e hashish, sotto il sedile della vettura. Dopodiché eseguono due perquisizioni domiciliari e, così, scoprono una centrale per il confezionamento di sostanze stupefacenti. Infine, anche uno studio dentistico dove il padre esercitava illecitamente la professione.

Marijuana, hashish e 64mila euro in contanti

E’ proprio il caso di dire che hanno preso due piccioni con una fava i finanzieri di Pozzuoli. I quali ieri nella zona di Giugliano in Campania hanno trovato, in una delle due case sottoposte a controlli, oltre 4,5 chili di marijuana. Oltre a circa 400 grammi di hashish, 64mila euro in contanti e la strumentazione per preparare le dosi.

Nella seconda abitazione hanno ritrovato tutta la strumentazione per uno studio dentistico

Nell’altra abitazione, anche questa nella disponibilità dell’uomo, che ha circa trent’anni, invece, le fiamme gialle hanno scoperto uno studio dentistico abusivo completo, ampio circa 60 metri quadri, dove il padre della persona fermata esercitava la professione senza possedere alcuna abilitazione.

Lo studio è stato sequestrato mentre il “finto” dentista è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria. Il figlio, invece, già gravato da precedenti specifici in materia di stupefacenti, è stato arrestato. I finanzieri hanno anche sequestrato la droga, il denaro e la vettura.