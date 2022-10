Arrestato Niko Pandetta, il neomelodico rintracciato nel quartiere popolare

In queste ore la polizia sta eseguendo l’arresto di Niko Pandetta in esecuzione dell’ordine di carcerazione per spaccio ed evasione. Il cantante neomelodico, dopo aver pubblicizzato nei giorni scorsi sui social la notizia della sua condanna, si era sottratto al provvedimento ma è stato rintracciato in zona Quarto Oggiaro dagli agenti della Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile della Questura di Milano.

“Prossimamente Niko Pandetta in galera“, il video del cantante dopo la condanna

Lo scorso 11 ottobre Niko Pandetta ha scritto un post sul suo profilo Instagram dopo essere stato condannato a 4 anni. “Sono abituato agli spazi stretti, alle case piccole, alle celle, alla scena italiana. Quando tornerò là mi porterò il vostro affetto. Da dentro vi darò nuova musica. Uscirò e mi vedrete più forte di prima“.

IL VIDEO DEL CANTANTE NEOMELODICO

LA CONDANNA DI NIKO PANDETTA

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dei legali di Niko Pandetta. Dunque i giudici della Suprema Corte hanno reso irrevocabile il verdetto in Appello che nell’estate 2021 ha condannato a 4 anni, pena concordata tra le parti, il nipote del boss Turi Cappello.

Come riporta La Sicilia il reato contestato all’artista catanese è spaccio di droga. Fondamentali una serie di intercettazioni della Squadra Mobile di Catania che ha indagato su un cartello del narcotraffico gestito da Sebastiano Sardo, diventato collaboratore di giustizia poco prima che scattasse il blitz Double Track nel 2017.