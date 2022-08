Assorbenti gratis in Scozia, al via la distribuzione decisa dalla legge

La Scozia diventa il primo paese al mondo con assorbenti e prodotti mestruali totalmente gratis, infatti, dal 15 agosto sarà possibile ritirare i prodotti in svariate strutture. Nelle farmacie, consultori e centri giovanili sarà possibile “ritirare” i prodotti per le mestruazione in modo totalmente gratuito. Inoltre saranno presenti anche in università e scuole dove però già parzialmente da tempo era possibile trovarli.

La “povertà da ciclo”

Il disegno di legge fu proposto già nel novembre 2020 a dimostrazione della lotta scozzese contro la “period poverty” la “povertà da mestruazioni“. Quest’ultima va ad indicare lo stato di povertà in cui vertono alcune donne impossibilitate all’acquisto di prodotti per il ciclo mestruale. Il disegno di legge, già approvato all’unanimità dal parlamento scozzese, è stato presentato dalla parlamentare Monica Lennon molto attiva nella lotta contro la “period poverty”. Svariati sondaggi avevano infatti dimostrato come un numero considerevole di donne aveva riscontrato problemi nell’acquisto di assorbenti. Tante anche le giovanissime studentesse spesso in difficoltà nel trovare un assorbente mentre si è in università o nella propria aula scolastica. Motivo per cui in questi luoghi già da tempo è possibile trovare prodotti per il ciclo.

L’attivista Georgie Nicholson ha cercato di spiegare la “povertà da ciclo” utilizzando queste parole:”C’è un modo semplice di descrivere la povertà mestruale: vai al supermercato e ti trovi a dover scegliere tra un pacco di pasta e uno di assorbenti“. “Molte madri rinunciano ai prodotti mestruali per poter portare in tavola qualcosa ai loro figli e si ritrovano a usare fogli di giornali avvolti nei calzini perché sono più economiche dei prodotti mestruali” conclude.

Assorbenti gratis dal 15 agosto

Si conferma in via definitiva dal 15 agosto la legge che prevede la gratuità dei prodotti mestruali in Scozia. Quest’ultima è così diventata il primo paese al mondo a garantire alle donne il diritto al prodotto mestruale. Tantissime le donne che si battono nel mondo per sottolineare come beni di necessità come assorbenti e farmaci mestruali non possano eguagliare nel prezzo beni di lusso. Motivo per cui anche altri paesi nel mondo hanno risposto al “grido” femminile. In Nuova Zelanda dal 2021 per le studentesse gli assorbenti sono gratis, in Canada e nel Regno Unito è stata invece eliminata l’IVA su quest’ultimi. In Italia, invece, l’IVA sugli assorbenti è solo diminuita: passando dal 22% (aliquota applicata ai beni di lusso) al 10%.