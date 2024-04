Assurdo a Giugliano, firma ricorsi alle multe per conto del papà morto: scoperto e denunciato

PUBBLICITÀ

Ennesima brillante operazione della polizia locale di Giugliano. Gli agenti hanno scoperto un soggetto che firmava ricorsi alle contravvenzioni della polizia locale di Giugliano per conto del padre morto. Scoperto e denunciato cittadino giuglianese per falso e sostituzione di persona. Usufruiva non solo della macchina del defunto ma presentava ricorsi ai verbali per conto del defunto con firme false. Ritirata anche la carta di circolazione ed inviata in prefettura.