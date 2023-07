Auto rubata a Qualiano, ritrovata lungo la Circumvallazione Esterna

PUBBLICITÀ

Auto rubata a Qualiano, ritrovata davanti all’hotel sulla Circumvallazione. I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania hanno sottoposto a fermo un 45enne di origini marocchine, gravemente indiziato di ricettazione e riciclaggio. Grazie ad una segnalazione di una società di automotive che gestisce una rete di gps installati a fini assicurativi, i militari hanno scoperto che un veicolo rubato era stato appena parcheggiato in Via San Francesco a Patria.

A bordo dell’auto, posizionata davanti ad un hotel della zona, il 45enne poi sottoposto a fermo. I carabinieri hanno accertato che il telaio era stato ribattuto, targa e carta di circolazione contraffatte. Il veicolo è stato sequestrato e sarà restituito al legittimo proprietario. Il 45enne è ora in carcere, in attesa dell’udienza di convalida.

