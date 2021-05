Percepivano reddito di cittadinanza, ma lavoravano all'autolavaggio: scatta il blitz a Qualiano

I Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania su disposizione del Comando Provinciale di Napoli sono stati impegnati su più fronti e in diverse città. A Qualiano, i carabinieri della locale Stazione insieme a quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Napoli hanno denunciato in stato di libertà un 51enne del posto che, in qualità di titolare di un distributore di carburanti con annesso autolavaggio ha omesso di ottemperare a diverse previsioni normative in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro. Durante l’ispezione, i militari hanno anche rilevato la presenza di 3 dipendenti non regolarmente assunti. Di questi 2 erano percettori di reddito di cittadinanza. Elevate sanzioni amministrative per un totale di 17mila euro e prescrizioni penali per un totale di 45mila euro. L’attività imprenditoriale è momentaneamente sospesa.

L’operazione a Giugliano

A Giugliano, invece, i carabinieri del Nucleo Radiomobile della locale compagnia hanno sanzionato il titolare di un locale di via Marconi. Nella serata di martedì i militari hanno scoperto una festa privata con la partecipazione di circa 60 persone. I militari, dopo aver provveduto a far defluire i partecipanti, hanno imposto all’esercizio 5 giorni sospensione dell’attività.