Bacoli, il sindaco contro il lido militare: “Occupava 3mila mq di spiaggia senza pagare la Tari”

Un lido militare che avrebbe occupato irregolarmente circa 3mila metri quadrati di spiaggia libera, svolgendo attività commerciale senza dichiarare l’utilizzo dell’area all’ufficio tributi e senza versare la Tari per gli spazi utilizzati. È quanto denuncia il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, in un post pubblico in cui annuncia l’avvio delle procedure di accertamento per il recupero delle somme dovute. Secondo quanto reso noto dal primo cittadino, l’area interessata si trova sull’arenile tra Miseno e Miliscola e sarebbe stata sottratta alla libera fruizione dei cittadini in quanto classificata come zona di “prevalente interesse militare”. Tuttavia, sempre secondo il Comune, al suo interno si sarebbe svolta attività commerciale, circostanza che avrebbe comportato l’obbligo di versare i tributi comunali.

L’amministrazione ha già dato mandato agli uffici di avviare le verifiche per recuperare le somme relative agli ultimi cinque anni. La cifra stimata, tra imposta non versata e sanzioni, si avvicinerebbe ai 100mila euro. A questa si aggiungono ulteriori 81mila euro di Tari non pagati, riferiti – sempre secondo quanto comunicato dal sindaco – a un altro lido militare presente sul territorio comunale e già oggetto di diffida per il mancato pagamento del tributo negli ultimi tre anni. “Dovrà pagare quanto ci ha negato”, scrive Della Ragione, sottolineando come il Comune, uscito negli ultimi anni da una fase di dissesto finanziario, non possa tollerare forme di evasione o elusione dei tributi locali. Il sindaco evidenzia inoltre che le regole devono valere “per tutti”, comprese le strutture riconducibili ad enti statali, ribadendo che le istituzioni sono chiamate a dare l’esempio.

Nel post si fa riferimento anche a un più ampio lavoro di controllo sulle aree demaniali marittime, con particolare attenzione a quelle sottratte alla libera fruizione dei cittadini. L’amministrazione rivendica inoltre l’azione già intrapresa per liberare 25.000 metri quadrati di arenile occupato senza titolo. Il sindaco ha infine ringraziato l’assessora Teresa Scotto di Luzio, il consigliere comunale Vittorio Ambrosino e il vicesegretario generale Valeria Capolino per il lavoro svolto, assicurando che il Comune andrà “fino in fondo” nella vicenda. Resta ora da verificare l’esito degli accertamenti avviati dagli uffici comunali e l’eventuale posizione dei soggetti coinvolti.

