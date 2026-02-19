PUBBLICITÀ
Bagni e spogliatoi non in regola, sanzionato locale a Pozzuoli

Gianluca Spina
Nei giorni scorsi, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli, gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, con la collaborazione dei militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, del personale della Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco e dell’Asl Napoli 2 Nord, hanno effettuato un controllo presso un’attività di intrattenimento danzante in via Fascione a Pozzuoli.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno rilevato difformità negli spogliatoi e nel bagno riservato ai diversamente abili, accertando, altresì, non conformità significative, elevando sanzioni amministrative pari a 1000 euro e sospeso temporaneamente il primo piano con divieto di utilizzo delle apparecchiature alimentate a gpl della cucina.

Infine, è stata riscontrata la presenza di un lavoratore non in regola e sono in corso accertamenti per le verifiche inerenti al personale addetto al controllo. Tali attività di controllo sono finalizzate a scongiurare un concreto pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini.

