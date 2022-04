Bagnoli. 24enne pestato fuori un locale di Coroglio, ricoverato in ospedale

Questa notte un 24enne di Pianura si è presentato presso il Pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Napoli con il volto tumefatto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della PMZ di Bagnoli. Secondo una sommaria ricostruzione ancora da verificare il giovane sarebbe stato pestato da alcuni ragazzi davanti ad un locale in Via Coroglio. Non sono chiare le motivazioni. Il 24enne è tuttora ricoverato, in osservazione per un trauma cranico. Non è in pericolo di vita. Indagini in corso dei Carabinieri per chiarire dinamica.

Ieri verso le 22 i carabinieri della compagnia di Bagnoli sono intervenuti presso l’ospedale San Paolo dove poco prima si era presentato un giovane ferito.

Il ragazzo – un 21enne incensurato di Fuorigrotta – presentava delle ferite da punta e taglio. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che il giovane mentre era in un locale di via Coroglio sarebbe stato aggredito da alcuni suoi coetanei sconosciuti dopo aver avuto una discussione per futili motivi. Il 21enne è stato dimesso e giudicato guaribile in 21 giorni per “ferita da punta e taglio avambraccio sinistro e regione lombare sinistra, ferite da punta multiple coscia sinistra”.

Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Bagnoli impegnati nel ricostruire l’intera vicenda.