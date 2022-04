Sala slot abusiva sequestrata a Giugliano, uno dei gestori percepiva anche il reddito

Una sala giochi clandestina in Via Barracano. Questa la scoperta dei Carabinieri della stazione di Giugliano. All’interno di un locale su strada i militari hanno trovato 12 slot machine non collegate alla rete dei Monopoli di Stato e completamente difformi dalla normativa.

Nelle casse delle slots 504 euro ritenuti provento illecito. La sala improvvisata è stata sequestrata, i due “titolari” denunciati e sanzionati con multe salate. Uno dei due è risultato anche percettore indebito del reddito di cittadinanza.

Autosalone abusivo e smaltimento illecito di rifiuti, denunciata 38enne di Giugliano [ARTICOLO 23/04/2022]

I carabinieri della Stazione di Qualiano, nel corso di specifico servizio finalizzato alla repressione delle condotte illecite contro l’ambiente, hanno denunciato una donna 38enne, incensurata, di Giugliano in Campania, per stoccaggio e smaltimento illecito di rifiuti, scarichi in fogna non autorizzati e cambio irregolare di destinazione d’ uso.

I militari hanno ispezionato l’autosalone di proprietà della donna. Dopo le verifiche hanno riscontrato che l’attività commerciale non avesse l’autorizzazione allo scarico delle acque industriali in fogna civile. Né tantomeno il formulario per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dall’attività di impresa.

Le opere all’interno dell’attività di 1800 metri quadrati erano realizzate con altra destinazione d’uso e quindi è scattato il sequestro.