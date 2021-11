Festa senza mascherine nel locale a Bagnoli, scatta la chiusura per il locale

Mercoledì sera gli agenti del Commissariato Bagnoli, nel transitare in via Coroglio hanno visto alcuni ragazzi che stavano entrando in un ristorante da cui proveniva musica ad alto volume.

I poliziotti, una volta entrati, hanno sorpreso numerose persone intente a ballare. Tutte assembrate e prive di mascherina, che stavano partecipando ad una festa privata. Inoltre, gli operatori hanno visto il disc jockey e il personale di sala anch’essi privi di mascherina.

Per il preposto alla struttura, un 48enne napoletano, è scattata la sanzione per inottemperanza alle misure anti Covid-19. L’uomo ha omesso di far rispettare il distanziamento sociale alla clientela e di far indossare le mascherine. Per il locale, è stata altresì disposta la chiusura per 5 giorni.