Massacrato di botte in hotel, 45enne di Napoli finisce in coma all’ospedale

Spedizione punitiva in hotel, 45enne pestato dal branco. La Squadra mobile di Rimini indaga su quella che pare essere una spedizione punitiva ai danni di un napoletano. L’uomo era ospite di una struttura ricettiva di viale Regina Elena, dove è stato raggiunto nella serata di mercoledì pare da quattro persone, che lo avrebbero atteso per poi pestarlo a sangue, prima di fuggire e far perdere le loro tracce. Sono in corso accertamenti per fare luce su quanto effettivamente accaduto.

PESTAGGIO

Gli inquirenti stanno inoltre cercando di capire il motivo che sarebbe dietro il pestaggio, che avrebbe tutta l’aria di essere un regolamento di conti. Il 45enne è stato ricoverato con il codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena, dove attualmente si trova ricoverato. La prognosi è riservata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato che hanno aperto immediatamente le indagini.