Banda dell'Sh nero di nuovo in azione sulla Circumvallazione, via con fedi e soldi

Hanno sfondato il vetro di due auto ferme nel traffico e, sotto la minaccia di una pistola, hanno portato via fedi e soldi. Torna di nuovo in azione la banda dell’Sh sulla circumvallazione esterna. Ieri sera due colpi alle 19 nei pressi della rotonda di Mugnano. I banditi, in sella ad un Sh nero e incappucciati, hanno sfondato il vetro di due auto, tra cui una Ford Puma, ed hanno portati via soldi e fedi- «Dammi la fede, dammi la fede». Sono le uniche parole pronunciate da due malviventi in sella ad uno scooter sulla Circumvallazione esterna nei pressi del centro commerciale Auchan nei confronti della vittima.

L’uomo si era accorto dei due balordi e nonostante il traffico intenso, aveva provato ad avvicinarsi al guard rail. Ma i due, con una manovra repentina, sono riusciti ad affiancare la vittima. I banditi hanno intimato alle vittime consegnare la fede e poi sono scappati via.

In azione la banda dell’Sh

Più volte polizia e carabinieri hanno sgominato malviventi che agiscono indisturbati sia sulla Circumvallazione, nei pressi delle Colonne di Giugliano e sull’asse mediano. Scelgono punti strategici dove si forma il traffico. Agiscono in due a bordo di un Sh nero, si avvicinano al veicolo e minacciano la vittima armati di pistola. Prima provano a rallentare la corsa dell’auto provando a ostacolarne il percorso poi una volta avvicinatisi, tirano fuori l’arma e minacciano l’automobilista.

“Dammi tutto quello che hai” dicono al malcapitato, e se non riescono a ottenere nulla, puntano sulla fede nunziale. Ad agire sono due malviventi vestiti con abiti scuri, con casco non integrale e di origine napoletana.

Purtroppo questi colpi della Banda Sh nero non è la prima volta che accadono e alle forze dell’ordine risultano già diverse denunce e segnalazioni. Sono sulle loro tracce. Prima della pandemia, sono state numerose le rapine messe a segno all’uscita dell’asse mediano Aversa Melito. Anche in quel caso oggetto della rapina erano le fedi.