“Basta vivere di reddito di cittadinanza, meglio lavorare nei campi”, bufera sul deputato di Fratelli d’Italia

“Non è possibile che al giorno d’oggi ci siano persone che continuano a sfruttare la civiltà gravando sulle spalle di coloro che si impegnano per vivere una vita dignitosa, è ora di prendere dei provvedimenti riguardo al reddito di cittadinanza“. Questo un estratto del discorso tenuto da Lollobrigida.

Lollobrigida: “Andate a lavorare nei campi”

“I giovani devono rendersi conto che lavorare nei campi non è svilente, non si tratta di pratiche insostenibili. Vorrei lanciare un messaggio chiaro, una volta per tutte. Lavorare in agricoltura è un lavoro dignitoso che può essere sostenuto senza problemi. Il lavoro è necessario, lo dico riferendomi in particolar modo a tutte quelle persone che stanno a casa sul divano mentre prendono il reddito di cittadinanza e ne usufruiscono senza alcun adempimento riguardo ai doveri. Il mio intento è quello di offrire a tutti quegli italiani che ne hanno le possibilità l’opportunità di prestare il loro servizio e di avere un impiego stabile”. Queste le intenzioni di Lollobrigida

Servono lavoratori

In relazione al discorso di Lollobrigida, Coldiretti ha messo in evidenza la necessità di promuovere l’assunzione di operai nelle campagne. Per il momento le assunzioni stanno aumentando ma c’è bisogno di numeri più alti per sostenere il lavoro. I miglioramenti si sono già visti, infatti, lo scorso anno un milione di persone hanno cominciato a lavorare in agricoltura con un contratto: Una su tre era under 35. Si stima che oltre 55mila siano i giovani che hanno deciso di investire nel settore agricolo. A tal proposito compiaciuto si dimostra Salvini, vicepremier della Lega,. ” A Vinitaly ho avuto la possibilità di analizzare questa situazione, ho incontrato tanti ragazzi e ragazze che hanno aperto una partita Iva e recuperato il podere del nonno. Questi sono giovani che credono nella forza del lavoro, alla faccia di chi li critica dicendo che sono dei buoni a nulla disposti solo al reddito di cittadinanza”.

“Il reddito di cittadinanza non è una forma di dignità”

A tal proposito, in merito alla possibilità di subentrare nel settore agricolo come lavoratore, il sindaco di Verona, Damiano Tommasi, espone il suo parere. “Talvolta vi è il rischio di incorrere in decisioni precipitose destate da una mancata riflessione e da una serie di stereotipi che incidono negativamente sul futuro delle persone. Spesso il lavoro dell’agricoltore viene considerato di seconda mano o di serie B”. In questa occasione subentra ancora una volta Lollobrigida. “E’ molto più dignitoso andare a lavorare nei campi piuttosto che ricevere il reddito di cittadinanza senza fare nulla gravando sulle spalle altrui”.

I difensori degli italiani

In contraddizione con quanto affermato da Lollobrigida e da altri sostenitori delle sue ideologie si schiera una stabile opposizione dalla quale emergono alcune critiche. A dimostrare la sua contrarietà rispetto a tali discorsi è il senatore M5S Stefano Patuanelli, ministro dell’agricoltura con Draghi. “E’ inutile criticare gli italiani, vi ricordo che nel 2022 abbiamo avuto numeri record per i lavoratori stagionali”. Fa supporto a questo discorso con un ulteriore sfogo Angelo Bonelli, deputato di Alleanza verdi e sinistra. “Non si potrebbero promuovere idee così malsane e falsate. E’ inopportuno far passare i giovani disoccupati come dei nullafacenti senza alcuna ambizione pronti solo ad assorbire il reddito di cittadinanza. Più che criticare una dura realtà segnata dalla disoccupazione, credo che il ministro debba occuparsi di altro. Non si dimentichi di provvedere ai 230mila lavoratori agricoli irregolari controllati dalla mafia del caporalato”.