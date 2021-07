B&B Sissi, nel cuore di Gragnano il bed and breakfast nato per turismo e relax

Nel cuore di Gragnano, città della pasta, nasce B&B Sissi: un bed and breakfast nato per il turismo e per il relax!⚜️

Il B&B predispone di formula day-use e pernottamento e tra i servizi offerti dalla struttura è possibile sorprendere il vostro partner con pacchetti romantici ad un prezzo esclusivo: ⚠️70€⚠️

Tra le varie proposte è possibile fare cena in camera con pizza o panuozzo oppure aperitivo, mix di frutta o dolce/gelato durante il soggiorno‼️

Inoltre la struttura offre l’opportunità di immergervi in un’atmosfera unica con pacchetti che prevedono romantiche decorazioni oppure la camera preparata con creme, oli, candele e saponi necessari per un relax di coppia❤️‍🔥

I prezzi comprendono:

▶️Parcheggio in strada o privato a 200mt dalla struttura

▶️Bagno in camera

▶️Aria condizionata

▶️Box doccia per 2 in camera

▶️Tv

▶️Netflix

▶️WI-FI

▶️Kit di cortesia

▶️colazione in caso di pernottamento

▶️kit lenzuola e asciugamani.

▶️Possibilità di unire i pacchetti con l’aggiunta di 20 euro.

▶️Possibilità di massaggio rilassante di 30 min ciascuno (40€ coppia)