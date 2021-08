Beccati ‘furbetti’ del Reddito di Cittadinanza tra Amalfi, Maiori e Minori: danno da 264mila euro. La Guardia di Finanza della Compagnia di Cava de’ Tirreni denunciavano, durante un’operazione in provincia di Salerno, residenti nei comuni di Vietri sul Mare, Cetara, Maiori e Minori in Costa d’ Amalfi per un danno di circa 264mila euro. Queste persone avrebbero presentato documenti falsi per attestare di guadagnare di meno e di avere un patrimonio inferiore al reale e vedersi così assegnato il sussidio.

LE INDAGINI SUL REDDITO DI CITTADINANZA

Già dallo scorso mese di maggio le Fiamme Gialle si impegnavano nelle attività di contrasto alle indebite percezioni di erogazioni pubbliche. Ai diversi Comuni della Costiera richiedevano le liste dei cittadini riceventi il Reddito di cittadinanza. Ciò per accertare che su di questi non penda l’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici, applicata a determinati condannati. Le indagini degli uomini delle fiamme gialle non sono ancora terminate e potrebbero esserci ulteriori evoluzioni.