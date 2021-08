Tragedia sulla spiaggia a Salerno, ragazzo trovato morto sulla spiaggia

Tragica scoperta questa mattina ad Eboli, dove un giovane è stato trovato morto sul bagnasciuga sulla spiaggia di Campolongo. Si tratta di un ragazzo caucasico, probabilmente di origini rumene, rinvenuto senza vita nei pressi della zona militare a Foce Sele.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che – come riporta Il Mattino – stanno indagando sul caso. Al momento non si conosce l’età esatta del giovane, anche se pare compresa tra i 20 ed i 30 anni. Per il ragazzo, di cui le circostanze di morte restano da chiarire, è scattato il trasporto all’obitorio del Maria Santissima Addolorata e, a seguito di quanto emergerà dall’esame esterno, il magistrato predisporrà, se necessario, l’esame autoptico. Ancora non è chiaro, difatti, se il giovane sia morto per un malore o per un annegamento.