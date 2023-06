Bimba scomparsa, ipotesi sequestro di persona a scopo di estorsione: i genitori tentano il suicidio

PUBBLICITÀ

La scomparsa di Kata, la bimba di 5 anni che viveva con la madre e il fratellino nell’ex hotel Astor, ha preso una svolta negativa. Dopo giorni di perlustrazioni sul territorio, le autorità hanno cambiato rotta. Nel corso delle indagini la Procura ha ascoltato la madre della bimba ed un’amica, al fine di ottenere informazioni che potessero far luce sulla scomparsa di Kata. Inizialmente il fascicolo era stato aperto per l’ipotesi di reato di abbandono di minore, ma successivamente è stato modificato in sequestro di persona a scopo di estorsione.

Le indagini sono state affidate alla polizia giudiziaria, coordinata dalla Procura di Firenze.

Il mitomane

L’ultimo sviluppo nel caso della scomparsa di Kata sembra portare ulteriori dettagli alla luce. Secondo quanto dichiarato dal generale Gabriele Vitagliano, comandante provinciale dei carabinieri di Firenze, un’amica della mamma avrebbe ricevuto una telefonata da una persona che affermava di avere la bambina con sé. Tuttavia, la telefonata sembra priva di elementi pratici e non ha fornito alcuna motivazione per il presunto sequestro. Le autorità ritengono che potrebbe trattarsi di una telefonata fallace da parte di un mitomane, ma stanno comunque lavorando per identificare il responsabile della chiamata.

La madre della bambina ha supposto che la sparizione della figlia possa essere collegata a litigi avvenuti all’interno della struttura dove vivevano, ma non ha fornito alcun nome preciso alle autorità.

Il dramma dei genitori dopo la scomparsa della piccola Kata

Dopo la scomparsa della bambina, sopraffatti dal dolore, i genitori hanno entrambi tentato di togliersi la vita. La madre ha ingerito una piccola quantità di candeggina, mentre il padre, detenuto in carcere a Sollicciano, ha ingerito del detersivo. Entrambi sono fuori pericolo.

Nel frattempo le indagini continuano. Le autorità stanno cercando instancabilmente di raccogliere prove e testimonianze che possano condurre alla risoluzione del caso e al ritrovamento di Kata il prima possibile, continueranno ad esaminare tutte le possibili piste.