Il dolore di Francesca Pascale per la morte di Berlusconi: “E’ stato una guida per me, la mia vecchia vita è andata via con lui”

Francesca Pascale è stata la compagna di Silvio Berlusconi per quasi 10 anni, dal 2011 al 2020, anno in cui arrivò la notizia della rottura ufficiale. Oggi è sposata con la cantante Paola Turci ed è sostenitrice dei diritti LGBTQ+: in un’intervista rilasciata in queste ore a La Repubblica, ha espresso tutto il suo dolore per la scomparsa del suo ex compagno.

Francesca Pascale scossa per la morte di Berlusconi: “La mia vecchia vita è morta con lui”

La 37enne, che con Berlusconi ha condiviso un pezzo importante della sua vita, ha così commentato la sua scomparsa: “Era la mia vecchia vita, oggi è morta con lui. Provo solo dolore, e quello non si spiega. È triste, ho un peso sul cuore, le parole mancano, la morte è una cosa seria, diceva Totò”.

E poi ha continuato: “Siamo esseri umani: e se c’è stato l’affetto, un sentimento profondo a legare due persone, non lo puoi resettare, non siamo robot. Con Berlusconi potevi scontrarti, litigare, ma era difficile cancellarlo per sempre. Lo amavi o lo odiavi. È stato anche una guida. Mi ha dato tanto: e certo, non solo per gli agi, il lusso che in quegli anni ho visto. Il pranzo con Gheddafi, poi lo choc di vederlo andare ai Servizi sociali, i carabinieri che venivano a bussare, lui gentile, io stranita. O quella volta che incontrai Putin nel corridoio”.

“Ai funerali saranno migliaia, io sarò lì per salutarlo”

E poi conclude sui funerali, a cui sarà presente: “Sono ancora scossa. Ma saranno funerali di Stato, saranno migliaia. E io sarò una dei tanti a salutarlo. Una donna che ha fatto un suo percorso, è andata per la sua strada, serena. Ma lui aveva un suo amore per la vita, credo che in fondo lo capisse”.