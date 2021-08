Blitz a Giugliano, piantagione di marijuana tra alberi di frutta: c'è un arresto

I carabinieri della stazione di Varcaturo hanno arrestato per coltivazione e detenzione di droga a fini di spaccio un 79enne incensurato di Giugliano. Era in un terreno di circa 8 ettari, tra i filari di un frutteto da lui coltivato per conto di una società milanese.

E proprio tra gli alberi, lontane da occhi indiscreti, l’anziano si prendeva cura di 16 piante di cannabis alte tra i 3 e i 4 metri. 85 chili di “erba” irrigata con un sistema a pioggia che essiccata avrebbe certamente fruttato molto denaro ai pusher.

I militari lo hanno osservato a lungo e quando hanno avuto la certezza che a curare la piantagione fosse il 79enne dal pollice verde sono intervenuti. Finito in manette, l’uomo è stato sottoposto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Giugliano, droga nascosta nel cespuglio: presi 2 pusher (10 agosto)

I due sono stati osservati al lungo in Via Del Mare, in località Licola Mare. Percorrevano sempre la stessa porzione di strada, da un piccolo cespuglio fino al ciglio della strada dove sono stati beccati a cedere 2 dosi di droga (una di hashish e una di marijuana) ad altrettanti “clienti” poi segnalati alla Prefettura.

Non hanno fatto in tempo a scappare, i militari li hanno bloccati e arrestati. E in un piccolo nascondiglio ai piedi di un arbusto – lì dove erano stati visti andare spesso – i carabinieri hanno trovato 17 dosi di cocaina (8 grammi), 13 stecchette di hashish (17 grammi) e 9 grammi di marijuana in altrettante bustine. Nelle disponibilità dei due anche 170 euro in contante ritenuto provento illecito.