Boato prima di Milan-Napoli, tifoso azzurro ferito dal suo petardo

PUBBLICITÀ

Domenica sera un giovane tifoso del Napoli è rimasto ferito a causa di un petardo esplosogli in mano nei pressi dello stadio di San Siro, poco prima del fischio di inizio della partita tra il Milan e la squadra allenata da Walter Mazzarri.

E’ accaduto poco prima dell’apertura dei varchi di accesso allo stadio Giuseppe Meazza quando circa 200 tifosi partenopei, prima di arrivare al parcheggio a loro riservato, sono scesi dai minivan in via Harar angolo via Federico Tesio e hanno dato vita a un corteo, monitorato a vista dalle forze dell’ordine.

PUBBLICITÀ

CORSA ALL’OSPEDALE PRIMA MILAN-NAPOLI

Come riporta MilanoToday il 25enne è stato soccorso dal personale sanitario poi è stato portato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Sesto San Giovanni. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. In occasione del match il questore di Milano, Giuseppe Petronzi, ha predisposto un servizio di ordine pubblico che è entrato in funzione dalla mattinata.

Le forze dell’ordine hanno partecipato alla bonifica dello stadio, vigilato sulla staffetta dei pullman delle squadre e la gestione della viabilità, la vigilanza delle stazioni ferroviarie e del casello autostradale di Melegnano.