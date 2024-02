Osimhen torna a Napoli dopo la delusione in Coppa d’Africa, già titolare contro il Genoa

PUBBLICITÀ

Il Napoli è rimasto a secco in 3 delle ultime 4 partite giocate e in trasferta non segna addirittura da 5 partite. Come se non bastasse sono 8 le sconfitte in Serie A, che valgono il 9° posto in classifica alla squadra campione d’Italia in carica. Secondo quanto riportato da gazzetta.it, Victor Osimhen è pronto a tornare per dare il suo contributo alla causa e potrebbe già essere titolare sabato contro il Genoa.

Al momento con la difesa a 3 o a 4, con il tridente o senza, con Simeone o Raspadori, le differenze non si sono viste. Mazzarri ripone tante speranze proprio nel nigeriano, che malgrado qualche acciacco è uno dei pochi in grado di risollevare il Napoli. Tra domani sera e mercoledì mattina rientrerà in Italia e proprio mercoledì si allenerà a Castel Volturno, da solo o con la squadra a seconda delle condizioni e dell’orario a cui atterrerà.

Se starà bene, giocherà dal primo minuto. Questi giorni di viaggio gli serviranno per smaltire la delusione della Coppa d’Africa persa in rimonta e per ritrovare le motivazioni per trascinare gli azzurri al 4° posto e alla qualificazione ai quarti di finale di Champions League, visto che anche il doppio confronto con il Barcellona è alle porte.